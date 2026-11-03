La hija de Daniel Fuenzalida se une a su papá: ¡Juntos en salud mental!

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Ignacia Fuenzalida, la hija del conocido animador Daniel Fuenzalida, tomó una decisión profesional que tiene a su papá más que orgulloso y contento, ¡y a nosotros también! La cabra, que estudió enfermería, ahora se está dedicando con todo al área de la salud mental y, ¡ojo!, se unió al equipo de su padre en el centro Contradicción. ¿Cómo se dio esta conexión tan bonita y especial? ¡Aquí te contamos la historia!

La verdad es que es un giro vocacional que da gusto escuchar. Ignacia hizo sus prácticas profesionales en distintas clínicas y centros de salud, y después le planteó a su padre que le interesaba la salud mental.

Entonces, ni tonta ni perezosa, la Ignacia se lanzó y le preguntó directamente a su papá si había la posibilidad de sumarse a la fundación. Daniel contó que le dijo que feliz, y que es muy bonito cómo se fue dando todo. ¡Y es que no podemos estar más de acuerdo! Esta conexión laboral inesperada parece un plan del destino.

Para Daniel, esta nueva etapa laboral de su hija es súper significativa y tiene un peso emocional tremendo. Él mismo ha compartido públicamente durante años su experiencia con las adicciones y el camino que recorrió para superar esa etapa. Actualmente, está full metido y comprometido con Contradicción, un centro dedicado exclusivamente a la rehabilitación de personas que enfrentan problemas de consumo de alcohol y drogas.

Recordó que su propia historia con el consumo de sustancias partió cuando la Ignacia era súper chica, como de unos tres años. Pero con el tiempo, y después de iniciar su propia rehabilitación, logró fortalecer esa relación papá-hija a pura comunicación y cercanía. ¡Un ejemplo claro de que la superación personal también impacta positivamente en los lazos familiares!

Ver que Ignacia, después de sacar su carrera de enfermera, decidió por voluntad propia dedicarse a ayudar a otras personas que atraviesan situaciones similares a las que vivió él, debe ser un tremendo motivo de satisfacción personal y orgullo. El animador relató que finalmente ella estudió, sacó su carrera y le pidió trabajar en salud mental, rehabilitando a otras personas.

Como papá, como persona que ha vivido un proceso de rehabilitación y como parte fundamental de la fundación Contradicción, Daniel Fuenzalida expresó que está muy contento con esta nueva etapa que comparte codo a codo con su hija. ¡Una historia familiar que nos demuestra que el apoyo, la vocación y el amor pueden unirse de la forma más inesperada y emotiva! ¿No les parece lo más bacán del mundo que padre e hija compartan esta misión?