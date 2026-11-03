La libreta de ahorro de Paz Bascuñán quedó en cero por cobros de mantención

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Paz Bascuñán, la conocida actriz, compartió por redes sociales una historia que a varios nos dejó plop: fue a una sucursal de BancoEstado con su vieja libreta de ahorro de infancia, esa que su abuela le abrió con tanto cariño, y se encontró con la sorpresa de que ¡toda la plata había desaparecido! Un verdadero chasco que nadie se espera.

La intérprete, con ese humor que la caracteriza, relató en su Instagram que la libreta data de 1984, cuando ella apenas tenía nueve años. Desde entonces, este pequeño documento la acompañó fielmente guardado en su billetera, alimentando por décadas la posibilidad, la ilusión, de que algún día pudiera encontrar una suma importante de dinero ahí dentro. De hecho, la trabajadora que la atendió le comentó que podía ser millonaria, frase que, según Paz, la ilusionó con la posibilidad.

Pero la realidad, como decimos acá, le cayó como balde de agua fría. La búsqueda de la cuenta en el sistema fue una odisea por su antigüedad, hasta que, finalmente, una funcionaria le dio la noticia devastadora: la libreta había comenzado a registrar cobros por mantención hace aproximadamente catorce años. Estas comisiones, silenciosas pero implacables, terminaron consumiendo hasta el último peso del saldo disponible. “¡Toda esa platita que mi abuela me puso desapareció! ¡Qué pena!”, lamentó Bascuñán en su video, añadiendo que el documento quedará ahora solo como recuerdo familiar, sin dinero.

¿Y por qué se esfumó la platita de la libreta de ahorro? El economista Víctor Silva, del Departamento de Economía de la Universidad de Santiago (Usach), explicó a un medio que esta situación no es tan rara y pudo ocurrir debido a las condiciones de contratos antiguos de cuentas de ahorro. Según detalló el experto, antes era súper común que algunos productos financieros contemplaran comisiones y gastos de mantención que se descontaban directamente de los saldos acumulados. Silva planteó que lo más probable es que la cuenta haya quedado con un contrato antiguo con gastos que terminaron consumiendo los saldos.

El académico agregó que este tipo de cobros era mucho más habitual antiguamente, pero las regulaciones bancarias fueron modificándose con el tiempo, estableciendo condiciones distintas para las cuentas de ahorro. En esa misma línea, la periodista Karina Álvarez recordó que por años existieron hartas críticas y pataleos a las comisiones que cobraban los bancos por mantener este tipo de productos, una práctica que, por suerte, ha ido cambiando con las nuevas normativas.

Así que ya saben, chiquillos: si tienen alguna libreta de ahorro de esas vintage guardada por ahí, revisen bien los saldos, no vaya a ser que la platita de la abuela, o la que fuera, se les haya ido en puras mantenciones silenciosas. ¡Un reminder para revisar los papeles viejos antes de ilusionarse! ¿Te ha pasado algo parecido?