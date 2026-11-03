El Estadio Nacional se prendió con Iron Maiden... ¡hasta que Bruce Dickinson se choreó con las bengalas!

Espectáculos

El Estadio Nacional fue una fiesta total el 1 de noviembre, con 60 mil almas coreando a todo pulmón el regreso de Iron Maiden. La banda británica de heavy metal dejó clarísimo por qué tienen un público tan fiel y apasionado en Chile, armando un show de Halloween para el recuerdo que ratificó la conexión brigída que tienen con la fanaticada local.

Pero ojo, que no todo fue puros gritos de emoción y riffs potentes. El vocalista, el mismísimo Bruce Dickinson, se choreó y no de a poquito, sino que se enojó de verdad. ¿La razón? Algunos asistentes, en medio de la euforia, no encontraron nada mejor que encender bengalas justo cuando sonaban los himnos más icónicos del setlist. Y la banda ya había sido clarita: antes de que empezara el espectáculo, pidieron encarecidamente por las pantallas gigantes que no prendieran ni una. Así que Dickinson, que no tiene pelos en la lengua, no se aguantó y los retó con insultos a los que armaron el show de pirotecnia improvisado.

Y para rematar, una buena noticia para los que quedaron con gusto a poco (o con la mocha por las bengalas): esta doble pasada de Iron Maiden por Santiago no es el adiós definitivo. El propio Dickinson lo dejó clarito, quien habló de la actual gira como una etapa más, y en ningún caso una despedida de los escenarios. ¡Así que prepárense, cabros, que tendremos Dama de Hierro para rato!