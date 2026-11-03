Disley Ramos y Claudio Valdivia: ¿Se viene la convivencia a la chilena?

Espectáculos

¡Atención, cahuineros de corazón! Disley Ramos y Claudio Valdivia se tiraron a la piscina en una dinámica de preguntas y respuestas por Instagram, y obvio que soltaron la firme sobre lo que se viene en su relación. Llevan casi un año juntos desde que la chispa prendió en "Fiebre de Baile", y ya están pensando en dar el gran paso.

La pregunta que todos querían hacer llegó: ¿Están viviendo juntos? Valdivia pidió ayuda a su pareja y Disley contestó: "No, pero técnicamente sí. Si Dios quiere, próximamente". O sea, todavía no, pero casi, aunque sin fecha ni detalles de una eventual mudanza.

Pero no fue lo único. Los seguidores también quisieron saber si Claudio se animaría a tener más hijos. Y aquí el exfutbolista solo subió una foto de Disley mostrando tres dedos, sin ninguna explicación que permita establecer un plan concreto de ampliar la familia.

Además de los planes futuros, la pareja demostró que el amor va viento en popa con la familia. Claudio contó que la relación de Disley con su hijo es increíble y que ella es amorosa. Y para rematar, un video en el que Disley bromea con la mamá de Claudio muestra otro de los espacios familiares que comparten. ¡Hasta hacen contenido de humor juntos en redes! Se pasaron pa' tiernos.

Así que, mientras esperamos los detalles de la mudanza y si agrandan la familia, ¿crees que el "técnicamente sí" ya es un sí gigante?