¡Cómo tan pobre hueón!: el feo error que no pasó desapercibido en el show de Mauricio Flores y Gigi Martin en la Expo Quillota

Espectáculos

Ufff, ¡qué vergüenza ajena! La noche del domingo, la Expo Quillota prometía risas a destajo con el regreso de los clásicos Melón y Melame, encarnados por Mauricio Flores y Gigi Martin, y la mismísima Paty Cofré. Todo transmitido por Mega, para que nadie se perdiera el show… o el chascarro, porque un problema técnico echó a perder la fiesta como si fuera un asado sin carbón.

La cosa partió cuando al público le costó cachar lo que pasaba: uno de los micrófonos simplemente no funcionaba. Mauricio Flores, con la tremenda perso que lo caracteriza, le preguntó al respetable si se escuchaba. ¿La respuesta? Un rotundo no que resonó más fuerte que los chistes que no se oían. Lograron arreglarlo por un rato, pero como si fuera una mala broma, la falla volvió a aparecer a los pocos minutos. Gigi Martin no aguantó y soltó un “¡Pucha, ¡otra vez poh, perro!, no sirve!”, con una cara que delataba toda la molestia del mundo.

Y la guinda de la torta llegó cuando la reina Paty Cofré entró a escena para hacer de la mamá de Melame. ¿Adivinen? También le falló el audio. ¡Pero cómo! Es el colmo de los males para un show en vivo. Obvio, las redes sociales explotaron más rápido que petardo en Año Nuevo. En X (antes Twitter) la gente se quejaba del “charcha” audio, aunque otros bancaron a los comediantes, diciendo que igual demostraron “oficio” y se mantuvieron en sintonía.

Pese a todo el cachengue sonoro, los humoristas aguantaron carro una hora completa sobre el escenario. Al final, la Paty Cofré, con toda la humildad que la caracteriza, se disculpó con el público: “Disculpen lo de los micrófonos”. Menos mal, porque de verdad que el momento fue más fome que bailar con la hermana.