¡Pura tele! Valentina de Masterchef se picó con la producción: 'Hoy me toca ser la villana'

Espectáculos

El ambiente se puso denso en Masterchef Chile y no fue precisamente por el humo de la cocina. Valentina Abarca, la participante que ya venía dando qué hablar, se fue con todo contra la producción del programa después de que en el capítulo del domingo se transmitiera su “día de furia” a raíz de una prueba.

Todo partió con un desafío en parejas inspirado en los villanos de DC. Valentina, quien es participante de Masterchef, hizo dupla con Cynthia, también participante, y la tensión fue en aumento en la cocina. La cosa se puso tan heavy que al final del desafío, y cuando todos levantaban las manos para terminar, Valentina sorprendió a todos al abandonar el estudio, descargándose porque no le había alcanzado el tiempo y la dupla no fue fácil. "Parece que se enojó", comentó Cynthia, quien se quedó perpleja. Cynthia dijo que no esperaba la reacción y que le cuesta entender que alguien se vaya y deje a la otra persona sin una explicación.

Por su lado, Valentina comentó que sintió molestia y pena por no haber aprovechado la prueba y los ingredientes, y que su malestar tuvo que ver con que el plato no funcionó como lo tenían planeado. Pero la cosa no quedó ahí. La joven reaccionó al capítulo a través de sus historias de Instagram el lunes, respondiendo a las críticas que le llegaban en redes sociales.

Junto a un clip del momento, Valentina escribió que quien no haya perdido la paciencia alguna vez tire la primera piedra. Y se fue en picada: "Hoy me toca ser la villana de ‘MasterChef‘", escribió, aunque aclaró que tiene una buena relación con Cynthia: "Lo que pasa en cocina se queda en cocina. Y lo que pasa en edición, se queda en TVN". ¡Palo para la producción!

Para rematar, la participante siguió con el cahuín en otra publicación: dijo que pensaba que concursaba en Masterchef y resultó que audicionaba para el papel de la mala de la teleserie. Concluyó que ella cocinaba bajo presión, la edición construía una antagonista, las redes hacían su trabajo y el público hacía el rating. ¡Clarito el mensaje!

Nos queda claro que la tele es así, pero ¿crees que la producción se pasó editando para hacer a Valentina la villana?