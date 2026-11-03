¿Vértigo Extremo paga millones? Se destapan sueldos vip y un segundo pago sorpresa

Espectáculos

¡Abran paso, chismosos y amantes del billete! La farándula chilena no para de darnos material, y esta vez, el foco está en las lucas que se echarían al bolsillo los famosillos que se atreven a “Vértigo Extremo” en Canal 13. Imagínense el revuelo cuando, durante “Zona de Estrellas” de Zona Latina, Hugo Valencia y Fanny Mazuela soltaron la pepa: aquí hay pagos que te dejarán con la boca abierta, y un segundo sueldo que es como la guinda de la torta.

El programa, que pone a prueba a figuras televisivas con desafíos extremos en lugares tan variopintos como Fantasilandia o la mismísima Armada, parece que no escatima en gastos para convencerlos. Y claro, ¿quién no se tiraría de una grúa por un buen fajo de billetes?

¿Dos palitos por el puro susto?

La cosa partió con Hugo Valencia lanzando la primera bomba, asegurando que “Buena plata están pagando en el programa de Canal 13”. Aunque, ojo, el periodista enseguida le bajó un poco el perfil, aclarando que igual es “menos de lo que pagaban antes en todo caso”. ¡Ajá! El dato ya nos deja pensando en los tiempos dorados de la tele, ¿o no?

Pero la que puso los números sobre la mesa, sin pelos en la lengua, fue Fanny Mazuela. La panelista soltó sin anestesia que los participantes estarían recibiendo “Más o menos pagan 2 millones por Vértigo Extremo por exponerse en Fantasilandia, en el circo, en la Armada… es poco”. ¿Dos palitos por aguantar el vértigo y las alturas frente a todo Chile? La verdad, para algunos es harto, para otros, como Mazuela, parece una ganga por tanto pánico escénico.

Estos dos millones, según la periodista, son por jugársela en las pruebas iniciales, esas donde los famosos se la tienen que jugar en actividades bien alejadas de sus alfombras rojas y sets de televisión. El formato de Canal 13 es clarito: cada semana, una tanda de rostros conocidos se enfrenta a situaciones que ponen a prueba todas sus habilidades, pero sobre todo, sus nervios. "Vértigo Extremo" cuenta con la conducción de Pamela Díaz y Sergio Lagos, quienes guían a los concursantes por estas descabelladas experiencias.

El "bono" por llegar al estelar: la cereza del pastel

Pero si pensaban que ahí terminaba la cosa, ¡estaban muy equivocados! Porque el verdadero bombazo llegó cuando Hugo Valencia reveló que la cosa no se queda en un solo pago. "La gente que va a Vértigo Extremo y logra clasificar al estelar, tiene un segundo sueldo", soltó el comunicador, dejando a todos con los ojos cuadrados. O sea, si eres seco para el vértigo y logras pasar a la siguiente etapa, tu billetera sonríe doble.

Y para ponerle más pimienta al asunto, Fanny Mazuela tiró la cifra de este segundo pago: “Dos millones y medio más”. ¡Chan! Sumando y restando, la panelista aseguró que si logras estar en ambos espacios, te irías con un total de “cuatro millones de pesos”. Una cifra que, a primera vista, suena como música para los oídos de cualquiera que sueñe con salir en la tele.

Ahora, aquí es donde la matemática nos hace un guiño pícaro, porque si sumamos los dos millones iniciales de "Vértigo Extremo" y los dos millones y medio del estelar, nos da cuatro millones y medio. Pero Mazuela habló de cuatro millones cerrados. ¿Qué pasó con ese medio palo? Hasta ahora no existen antecedentes contractuales públicos que permitan establecer si esa diferencia responde a descuentos, impuestos u otras condiciones relacionadas con los pagos. ¡La intriga es real!

Un viaje al pasado: ¿Antes se pagaba más?

La conversación también nos llevó al baúl de los recuerdos de la tele. Hugo Valencia se dio el tiempo de comparar los pagos actuales con los de “Vértigo” en sus versiones anteriores. “Antes pagaba más o menos, hace 11 años (…) todos bordeaban los cuatro y cinco millones de pesos por invitado”, aseguró. ¡Paren todo! Imagínense esa plata hace once años, era un dineral.

Valencia, con razón, también hizo una reflexión que nos cala hondo a todos: “Ahora debería ser más, si subió todo”. Y sí, po. Con la inflación y el costo de la vida por las nubes, la pregunta es válida: ¿están los famosos chilenos recibiendo un sueldo justo por arriesgar el pellejo en pantalla? La duda queda flotando en el aire, especialmente cuando vemos que los montos de antaño superaban con creces lo que hoy se paga por un programa completo.

Mientras Pamela Díaz y Sergio Lagos son los cerebritos detrás de "Vértigo Extremo", el estelar de los jueves está a cargo de Martín Cárcamo y Tita Ureta. Al final del día, las declaraciones de Hugo y Fanny nos dejan con más preguntas que respuestas sobre las billeteras de nuestros rostros televisivos. ¿Ustedes creen que vale la pena el riesgo por esos pagos? ¡Queremos saber su opinión!