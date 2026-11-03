¡Se picó! Kurt Carrera no se guardó nada y cuestionó al jurado de ‘Fiebre de Canto’ tras su eliminación

Espectáculos

Kurt Carrera se despidió de ‘Fiebre de Canto’ en medio de un torbellino de emociones, y claro, no pudo evitar desahogarse en el VAR del programa de Chilevisión. El ambiente estaba tenso, y el comediante tenía harto que decir sobre la forma en que el jurado evaluó su desempeño.

El actor se la jugó con ‘Será que no me amas’, el clásico indiscutido de Luis Miguel, y, según él, le puso "todo" el corazón y la energía al escenario. Sin embargo, ni toda esa buena onda ni el tremendo despliegue lograron convencer al jurado. Fue Emilia Daiber quien dio la noticia de su eliminación, dejando a su compañera, María José Quiroz, con una evidente cara de sorpresa y molestia, ¡como si no lo pudiera creer!

Después de que se bajara el telón para él, Kurt se sinceró sobre su disconformidad. "Estoy triste porque le puse todo. Sabía que iba a estar duro porque a este nivel uno no se puede caer", partió comentando. Pero la parte más picante de su crítica llegó al comparar las evaluaciones. El intérprete apuntó a la inconsistencia de los puntajes: "Se supone que a uno no se le puede olvidar la letra, y se les olvidó la letra a muchas personas y le pusieron un nueve. Entonces no sé si fueron tan, pienso yo, legales las notas y mi eliminación", soltó, dejando en el aire la pregunta sobre la objetividad.

Carrera enfatizó que cuando a alguien se le olvida la letra suelen castigarlo mucho, pero que a quien partió mal y trabajó bien le pusieron un nueve de entrada, insinuando que la vara no fue la misma para todos. Pidió que las notas fueran más homogéneas y señaló que cuando alguien se equivoca le bajan de inmediato a un 4 o un 5. Eso sí, con un toque de resignación, aceptó que el jurado puede poner la nota que quiera.

Finalmente, Kurt aceptó su salida con filosofía, aunque no sin un matiz: explicó que si se dedicara a cantar sería increíble, pero que al tener otras obligaciones el programa era un desgaste. Aun así, aseguró que lo pasaba bien, que venía feliz y que cree que avanzó, dando un cierre agridulce a su aventura musical. ¿Será que algunos jueces tienen sus favoritos o es que la memoria es un plus que no siempre se valora igual?