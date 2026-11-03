Betsy Camino y su potente desahogo sobre la maternidad: "Mi cuerpo me dijo hasta aquí"

Espectáculos

La modelo cubana Betsy Camino, de 34 años, protagonizó un momento súper emotivo en ‘La Divina Comida’ de Chilevisión al abrirse sobre las dificultades que ha tenido para ser mamá junto a su pareja, el productor musical Cristian Sandoval.

Betsy reveló que lleva un buen tiempo intentando quedar embarazada, primero de forma natural y luego con ayuda médica. Sin embargo, el desgaste tanto físico como emocional fue tanto que la llevó a tomar una decisión importante. Dijo que hay una Betsy que quisiera ser mamá, pero que ahora está en un "stand by" gigante.

Contó que llevan un año intentándolo y que su cuerpo es el que más sufre. Explicó que tiene problemas de ovulación y temas hormonales, lo que ha complicado las cosas. Añadió que, si bien con un médico han logrado regularlo un poco, el proceso es extremadamente fuerte.

La exchica 'Morandé con Compañía' también se ha sometido a intentos de inseminación artificial. Relató que cada vez que recibe un resultado negativo se frustra y siente que se está sacrificando emocional y físicamente.

Además, durante todo este proceso, ha experimentado varios malestares físicos, como dolores de cabeza, vómitos y cambios de peso, mientras intenta ser mamá y trabajar al mismo tiempo.

Finalmente, Camino dejó claro que, aunque su deseo de tener un hijo sigue intacto, por ahora necesita enfocarse en ella. “Lo deseo mucho, pero ahora tengo que priorizarme a mí, a mi cuerpo, porque no me siento bien. Me duele demasiado todo. Tengo muchos deseos, pero ahora el cuerpo me dijo ‘hasta aquí’”, concluyó, poniendo su bienestar como prioridad.