Iván Núñez y Dayan Murillo: ¡Romance a la vista en la TV chilena!

Espectáculos

¡Alerta de romance en el mundo de la farándula chilena! El reconocido periodista de 24 Horas Central, Iván Núñez, estaría viviendo un flechazo con la conocida modelo colombiana Dayan Murillo. La papita la soltaron los panelistas de Alfombra Roja, y la información viene acompañada de una fotografía que, según se comentó, confirmaría el romance.

Según se informó, ella lo habría conocido en un evento realizado en mayo de 2026. Según lo que contaron en el programa de Canal 13, Núñez ya le estaría mandando mensajitos de esos románticos por Instagram, ¡como para que no quede duda! De hecho, el periodista César Valenzuela conversó con Dayan, quien le compartió una fotografía que confirmaría el romance.

Pero la cosa no termina ahí. Cecilia Gutiérrez complementó la información y comentó que Dayan Murillo estuvo casada hasta hace un tiempo, pero que ya habría iniciado los trámites de divorcio con su expareja.

¡Habrá que ver cómo avanza este cahuín, que promete!