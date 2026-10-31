Américo le respondió a Yamila Reyna tras acusación de “cobarde”

Espectáculos

El caso judicial entre la comediante Yamila Reyna y el cantante Américo sigue sumando capítulos. La cosa es que Yamila denunció hace algunos meses al artista por violencia física y psicológica, y la batalla legal no da tregua.

Yamila Reyna se fue de tarro: “¡Que sea un hombre con todas sus letras!”

Este jueves, Yamila llegó al Juzgado de Garantía de San Javier, en la Región del Maule, para la audiencia de juicio. Pero, ¿adivina qué? Américo, el artista, brilló por su ausencia... ¡en persona! Se conectó por Zoom y eso, obvio, la sacó de sus casillas. La cabra no se guardó nada y en plena instancia judicial, ¡soltó la firme! Dijo que ha pasado un proceso judicial muy difícil, que ha tenido consideración con los trabajos de Américo y que nunca se opusieron a un permiso, pero que necesita que también se la priorice a ella como víctima.

Además, pidió que la audiencia se realizara la próxima semana y que se revocaran algunos de los permisos de viaje del cantante, pues durante todos estos meses ella ha autorizado los días en que él tiene espectáculos.

Después, conversando con la prensa, la argentina prendió el ventilador y le tiró palos sin filtro al intérprete. “Siento que me están violentando una vez más”, sentenció. Además, recordó que hace nueve meses, cuando la Fiscalía le preguntó qué pretendía para él, ella dijo públicamente que le hiciera un tratamiento y que, si la justicia decidía algo, lo perjudicara lo menos posible en su trabajo. Remarcó que esperaba que Américo diera la cara y se disculpara como corresponde. Sobre la conexión por Zoom, concluyó: “Creo que es un acto de cobardía de él, una vez más”.

Américo no se quedó callado: “Todo dentro de lo legal”

Pero Américo, obvio, no se iba a quedar callado después de semejante bombazo. Cuando lo contactaron del programa Zona de Estrellas, ¡salió a dar su versión! Dijo, en un mensaje enviado a Camilísima, que por su dinámica con el equipo y entendiendo lo serio de la situación no se referían a ello antes, y menos ahora.

El cantante recalcó que no hubo ninguna ilegalidad al presentarse por Zoom. “De nuestra parte todo dentro de lo legal y todo tranquilo”, complementó, sin entrar en muchos detalles. “No había algo que me obligara a estar presencialmente, de hecho la comparecencia por Zoom la autorizó el mismo tribunal”, remató, tirando la pelota a la cancha de la justicia.

Al final de todo este cahuín, la audiencia se reprogramó. Ahora, la nueva fecha es para el próximo viernes 6 de noviembre, momento en que, esperemos, Américo ya esté de vuelta en Chile.