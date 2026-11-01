Con cafecito y todo: Matilde Burgos llega a Chilevisión y marca nueva era en CHV Noticias AM

Espectáculos

¡Atención, pipol! Este sábado marcó un antes y un después en CHV Noticias AM. La reconocida periodista Matilde Burgos se estrenó como la nueva conductora del noticiero, un espacio que antes estaba a cargo de Rafael Cavada, quien quedó fuera de pantalla tras una errática y muy viralizada última aparición.

Desde el primer minuto, Matilde llegó con la mejor onda. "Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a CHV Noticias AM. Soy Matilde Burgos y a partir de hoy me sumo a este gran equipo para acompañarlos durante todas las mañanas de los fines de semana", saludó al público. Después, aprovechó de agradecer a sus colegas por el cariño con que la recibieron, incluido el cafecito que la esperaba, y recordó que era el último día de un lluvioso octubre, el más lluvioso de nuestra historia, antes de comenzar a revisar las noticias.

Ella misma ya lo había adelantado a sus seguidores. En X, este 31 de octubre, compartió un video de presentación en el que anunciaba que se unía al equipo ese fin de semana y convocaba a la audiencia desde las 8 AM. Su llegada a Chilevisión fue confirmada el 2 de octubre, cuando el canal destacó su impresionante trayectoria profesional.

Y es que Matilde no es ninguna novata. Desde 2012, conduce "Hoy es noticia" en CNN Chile y es la mente maestra detrás de "CNN Íntimo", un espacio de entrevistas que ya lleva doce temporadas al aire. Y ojo, que ambos programas los seguirá manteniendo mientras se suma a CHV. Además, en 2018 se llevó el prestigioso Premio Raquel Correa a la mejor entrevistadora, un galardón entregado por la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas.

Con este tremendo currículum y esa buena vibra mañanera, Matilde Burgos promete darle un giro fresco y con altura al fin de semana informativo. ¿Le darán el cafecito todos los días? ¡Ojalá!