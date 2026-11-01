¡Chao radio! Carmen Gloria Arroyo le dice adiós a las ondas para dedicarse full a su 'Fuerte y Claro'

Espectáculos

Atención, cabros: ¡tenemos notición que remece el mundo de la farándula judicial! La abogada Carmen Gloria Arroyo confirmó su salida de las ondas radiales para dedicarse en cuerpo y alma a su programa televisivo en Mega. Sí, así como leen: ¡menos radio, más pantalla!

La animadora, que tenía una pega de lunes a viernes en las tardes en radio Romántica, contó la verdad detrás de su decisión, y la verdad es que era un cacho de horarios. "Mi programa de TV termina a las 16:45 y el de radio parte a las 17:00, lo que me obligaba a correr por los pasillos", señaló la abogada. ¡Imagínense a la Jueza corriendo por los pasillos como si fuera maratón, todo por cuadrar dos pegas! Cero glamour, pura adrenalina para cumplir con todo.

Estuvo casi diez meses con su programa radial, que valoró como una experiencia maravillosa, pero el formato de televisión tiene sus propias exigencias que no dan tregua. No es solo prender la cámara y listo. Según explicó Carmen Gloria, un programa como "Fuerte y claro" necesita pre-pauta el día anterior, una pauta el mismo día y una reunión de evaluación después de salir del aire, y los tiempos no le estaban dando. Claro, entre preparar todo antes, durante y después, ¡es una pega full time que te consume hasta el alma!

Así que, la decisión es firme: dejar la radio para enfocarse con todo en "Fuerte y Claro". Y ojo, que tanto Mega como radio Romántica son parte del mismo holding, Megamedia, así que no hay malos rollos, solo una reorganización de prioridades. ¿Quién no ha tenido que elegir entre dos pegas que te agotan? ¡Un aplauso para su sinceridad!