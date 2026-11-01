El look de Karen Doggenweiler en Quillota: ¡un flechazo con historia!

Espectáculos

¡Agarren los pop-corn y prepárense para el cahuín fashionista! Karen Doggenweiler llegó a la Expo Feria Yo Creo en Quillota y, como era de esperarse, no pasó desapercibida. Con Julio César Rodríguez a su lado, la animadora inauguró el evento con un look que nos dejó a todos mirando dos veces. Se trató de una propuesta estética fresca, juvenil y con sello de alta costura internacional. La Karen se lució con un vestido hasta el tobillo, en un sofisticado tono peltre, que venía cargado de flecos de canutillos. ¿La mente maestra detrás de esta joya? La aclamada diseñadora argentina María Gorof, que ya había trabajado con Karen: también le hizo uno de los vestuarios a Karen para el Festival de Viña del Mar 2026. ¡O sea, ya sabe cómo hacerla brillar en grande!

La misma Karen Doggenweiler soltó que para esa noche del viernes, su equipo y ella "elegimos un vestido con mucho movimiento para una noche romántica, con mucho humor y buenos momentos". Y créannos, el movimiento era todo un espectáculo. La asesora de imagen Angelina Chiuminatto, la gurú detrás del styling de la animadora, explicó que la idea era buscar "algo más juvenil y fresco". Y claro, los flecos de canutillos son el secreto, porque le daban un dinamismo natural y una onda que se notaba al caminar por el escenario. Es como si el vestido tuviera vida propia, ¡un acierto total para la ocasión primaveral!

Pero espérense, que aquí viene lo bueno y lo que nos tiene con la boca abierta. Resulta que este diseño, así de espectacular como lo vemos en la Karen, ¡ya tiene su propia historia en el mundo de las celebridades! La pieza ya había sido estrenada y lucida por nadie más ni nadie menos que Valentina Zenere, esa actriz argentina que nos hizo maratonear "Élite" en Netflix. Ella lo usó para una producción de la revista Elle en su país. O sea, la Karen no solo se puso un vestido precioso, ¡se puso una pieza con currículum internacional! Y la verdad, a ambas les queda regio, pero ver a la Karen rockeándolo con ese estilo propio, le da un toque diferente. ¿Será que estamos viendo una nueva tendencia de compartir outfits entre divas?

Con un vestido así de brillante y con tanta textura, obvio que los accesorios tenían que ser estratégicos: sobrios, pero con su propio encanto. Las joyas, con esos detalles de ónix que le daban el toque, son de la firma Mery Satt. Y lo más bakan de todo es que fueron confeccionadas por mujeres orfebres chilenas. ¡Sí, apoyando el talento local! Para los pies, la elección fueron unas sandalias negras clásicas, que mantuvieron la armonía perfecta del look. ¿Y el pelo? Suelto, sin complicaciones, reforzando esa sensación de dinamismo y frescura que el vestido pedía a gritos. La combinación perfecta para dar el vamos a la Expo Quillota, mezclando la alta moda trasandina con el poder y arte de nuestras creadoras nacionales. Así que, ¿quién dijo que repetir look era un pecado fashion? ¡Si lo haces con la actitud de la Karen, es una declaración de estilo!