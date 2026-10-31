Ana Sol Romero la sigue en la justicia gringa: ¡Decisiones y platas por las cabras!

Espectáculos

¡Atención, cabros! La teleserie judicial entre Ana Sol Romero y Douglas, el cantante, sigue más prendida que nunca, y es que la periodista acaba de sumar una nueva y potente solicitud a la justicia de Estados Unidos. Esta expareja, que estuvo viviendo caleta de años en Florida junto a sus hijas, no logra salir de este culebrón post-quiebre y ahora la cosa se pone densa. Las peticiones que Ana Sol presentó ahora tienen que ver directamente con el cuidado de sus hijas adolescentes y, agárrense, con quién tiene la última palabra en las decisiones importantes sobre su futuro.

Según lo que se pudo cachar, Romero está buscando obtener la autoridad exclusiva para tomar todas las decisiones importantes respecto de sus hijas. Además, también quiere establecer condiciones claras sobre el tiempo que las jóvenes puedan compartir con su padre. Ella habría argumentado que compartir esta responsabilidad parental con Douglas podría resultar, según su visión, perjudicial para las chiquillas.

Pero la cosa no para ahí. Dentro de la solicitud, Ana Sol también incluyó un punto súper importante: que el tiempo que las cabras compartan con su padre se desarrolle sí o sí en Estados Unidos. Esto responde a la preocupación de la periodista argentina por eventuales traslados de las menores a Chile junto al artista,

Y ojo, que como en toda historia con quiebres, la plata también se hizo presente en los documentos judiciales. Ana Sol Romero habría señalado que Douglas dejó de entregar los recursos necesarios para cubrir los gastos familiares desde mayo pasado. ¡Imagínense! Esto pasó incluso cuando ambos todavía compartían residencia allá en Estados Unidos. La periodista sostiene que sus ingresos actuales no serían suficientes para echarse al hombro por sí sola todos los gastos del hogar y cubrir las necesidades de sus hijas como corresponde.

Toda esta controversial batalla legal comenzó en Florida, el estado gringo donde la familia se había radicado por varios años. Hay que recordar que Douglas ha salido varias veces a rechazar los cuestionamientos sobre su situación económica, incluso en programas de televisión acá en Chile, como Canal 13. Ahora, solo queda esperar la decisión de la justicia estadounidense sobre todas estas solicitudes que Ana Sol ha presentado, especialmente las que tienen que ver con el futuro de sus hijas.

¿Será que esta vez Ana Sol logra que la ley le dé el vamos a sus peticiones, o esto seguirá siendo una teleserie sin fin? ¡Veremos qué pasa con esta saga familiar!