Espectáculos

Después de estar desaparecida de sus redes sociales por unos días, Teresita Commentz volvió a Instagram para soltar la bomba: se sometió a una rinoplastia hace casi dos meses y finalmente mostró cómo quedó su nariz.

La actriz no se guardó nada y compartió un video con todas las etapas de la intervención. El registro empieza desde que llegó al pabellón durante la madrugada y llega hasta el día 53 de su postoperatorio, pasando por una foto donde todavía aparecía con los vendajes.

El camino no fue tan fácil. Teresita contó que la tercera noche después de la operación fue una de las más difíciles, sobre todo porque tuvo problemas para respirar. En esos momentos complicados, contó con el apoyo y la contención de su pareja, Francisco Aguirre.

Tras aproximadamente dos semanas llegó el momento de retirar el yeso y pudo ver por primera vez el cambio en su rostro.

Sobre la decisión, la actriz fue súper clara: no hubo motivos médicos, sino que fue un tema puramente estético. Teresita explicó que se operó por una inseguridad que arrastraba hace tiempo y que decidió concretar porque, al final, es su cara.

“Yo, la verdad, me operé por algo completamente estético. Siempre fue una inseguridad. Y dije: ‘Bueno, ¿y por qué no lo hago? Si finalmente es mi carita’. Y lo hice. Y me atreví. Y estoy completamente feliz”, confesó la artista de 25 años.

Sinceramente, nos encanta que sea tan transparente con el proceso. A veces nos venden que todo es natural, pero admitir que uno quiere mejorar algo por seguridad personal es lo más real que hay. ¿Ustedes se atreverían a pasar por lo mismo?