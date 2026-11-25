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La cosa se puso tensa en el panel de Contigo en la mañana. Mientras hablaban de una ola de calor que podría afectar a la Región Metropolitana, Andrea Arístegui soltó que hace mucho tiempo que no toma sol porque lo considera muy peligroso, postura que apoyó Eduardo de la Iglesia.

Pero Roberto Cox no la pasó así como así. El periodista saltó diciendo que le da rabia cuando se ponen así y los acusó de ser "populistas para la gallá", lo que desató una lluvia de dimes y diretes entre los panelistas.

Arístegui no se quedó callada y le dejó claro que esto no era una broma. Según la periodista, evitar el sol no es populismo, sino ser responsable, recalcando que el cáncer de la piel es un problema serio. Ante la pregunta de Cox sobre si ellos no se ponen al sol cuando van a la playa, ella fue tajante y dijo que nunca toma sol directo.

Por su parte, Eduardo de la Iglesia confesó que cuando va a la playa anda con hasta tres quitasoles, para que haya sombra para él y para otro, porque el sol está bravo.

En medio del ruido, Allison Göhler admitió que el sol es dañino, pero defendió que a mucha gente le gusta tener un "colorcito" o verse más tostada. Ahí Arístegui volvió a entrar en la pelea, planteando que los cánones de belleza deben cambiar. Mencionó que es entendible que en los años 80 se buscara el bronceado, pero que ahora la estética debe ir asociada a la salud.

Para cerrar la polémica, la periodista explicó que tomó la decisión de no exponerse hace muchos años porque siempre se ha enrojecido muy rápido con el sol. Honestamente, ¿quién no ha tenido un compañero que se cree vampiro en la playa y nos regaña por tomar sol?