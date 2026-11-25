Espectáculos

Amaya Forch decidió celebrar los 21 años de su hija, Julieta Gómez-Pablos, compartiendo una serie de fotografías que dejaron a todo el mundo hablando. La actriz publicó imágenes actuales de la joven junto a registros familiares de distintas etapas de su vida, incluyendo fotos de cuando estaba embarazada, acompañadas del mensaje: “Hace 21 años mi vida se llenó de luz”.

Como era de esperarse, las postales no pasaron desapercibidas y los usuarios saltaron altiro a destacar que madre e hija son prácticamente iguales. En los comentarios se llenó de frases como “Iguales” y “Hermosa, igual a su madre”. El cumpleaños de Julieta terminó siendo uno de los temas más comentados por los seguidores de la artista.

Sobre Julieta, sabemos que actualmente vive en Valencia, España, donde está estudiando Audiovisual. Aunque hace tiempo llamó la atención por hacer algunas cosas en el modelaje, hoy tiene todo su foco puesto en la formación académica. Es la hija de Amaya y el periodista Amaro Gómez-Pablos.

Seamos honestos, el gen es fuerte y la copia quedó exacta. ¿Ustedes qué dicen, son clones o solo se parecen?