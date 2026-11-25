Espectáculos

Atención que se viene nueva dupla en pantalla. Matilde Burgos y Mauricio Bustamante debutan juntos en la conducción de Siete Días, el nuevo magazine noticioso de Chilevisión que se emitirá los sábados y domingos entre las 8:00 y las 13:00 horas.

El programa, que estará a cargo del Departamento de Prensa, busca combinar la actualidad de la calle con un análisis de tendencias, salud, consumo e internacional. La idea es dedicar cinco horas en vivo para analizar lo que pasó durante la semana y adelantar lo que viene, mezclando el ritmo de un magazine con el rigor de un noticiero.

Para que no falte la acción, el espacio contará con periodistas en terreno, móviles en vivo y cobertura inmediata para cualquier noticia de último minuto. El plato fuerte serán las entrevistas a personajes de primera línea que marcan la agenda del país.

El director de prensa de Chilevisión, Jorge Cabezas, comentó que quieren que el fin de semana tenga un espacio para entender lo ocurrido y lo que viene. Según Cabezas, el programa une la noticia en vivo con temas que afectan la vida de la gente, como la salud, el bolsillo y los panoramas, sumando el talento y la experiencia de Burgos y Bustamante.

El nombre del programa no es casualidad, ya que el número siete marca el estilo de las secciones. Tendrán las "7 claves de la semana" para resumir lo más importante en pocos minutos y los "7 panoramas del domingo" para quienes busquen salir a pasear.

Este proyecto marca el regreso de Mauricio Bustamante a la televisión después de varios años dedicado a la radio, donde sigue vigente en su espacio en ADN Hoy. Por su parte, Matilde Burgos se integró a Chilevisión hace un par de semanas. Esta es la primera vez que ambos trabajarán juntos en pantalla.

El debut de Siete Días está programado para el sábado 21 a las 8:00 horas, tanto por la señal de Chilevisión como por sus plataformas digitales.

Seamos honestos, que Mauricio vuelva a la tele después de tanto tiempo es un evento. ¿Saldrá bien la química con Matilde o será un caos?