Espectáculos

Camila Arismendi no se guardó nada y confesó la cifra que logró embolsar tras debutar en una plataforma de contenido para adultos justo después de salir de "Tierra Brava". La influencer contó que su meta era juntar plata para una operación estética, específicamente una liposucción, porque empezó a preocuparle su aspecto físico al verse en televisión.

Según la imitadora de Cecilia La Incomparable, el morbo de los usuarios fue la clave para que le fuera tan bien económicamente. "La gente, como es morbosa, obviamente se mete del morbo a ver ‘qué va a subir la Cami’. Yo en menos de cuatro días ya tenía tres millones, cuatro millones", aseguró.

La creadora de contenido dejó claro que no tuvo que esperar mucho para cumplir su objetivo. Según contó, la creó en febrero y en mayo ya estaba operada.

Honestamente, que alguien gane cuatro palos en cuatro días es un sueño, aunque sea a punta de morbo. ¿Ustedes se meterían a una plataforma así solo por la curiosidad?