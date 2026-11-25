Espectáculos

Canal 13 tuvo un fin de semana súper productivo con sus apuestas para el horario prime. El sábado, "Lugares Que Hablan" se coronó como el primer lugar de sintonía, mientras que el domingo fue el turno de "Socios por el Mundo 5" de volver a la pantalla con cifras que llamaron la atención.

El estreno de la quinta temporada de "Socios por el Mundo", conducido por Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta, concentró la atención de los televidentes. Entre las 22:41 y las 00:23 horas, el programa alcanzó un promedio de 477.808 personas por minuto. Para que se hagan una idea del panorama, en ese mismo horario Mega tuvo 515.715, TVN llegó a 441.654 y Chilevisión marcó 330.463 televidentes por minuto.

Pero la racha empezó antes, el sábado, con "Lugares Que Hablan". El espacio cultural liderado por Pancho Saavedra logró imponerse en su horario y dejó atrás a las otras estaciones de televisión abierta. Entre las 22:22 y las 00:24 horas, registró un promedio de 485.377 personas por minuto. En esa misma franja, Chilevisión obtuvo 405.832, Mega marcó 300.844 y TVN llegó a 215.565 personas.

Al final, la señal cerró el fin de semana con resultados destacados para sus dos espacios culturales: el liderazgo absoluto del sábado y un estreno el domingo que no pasó desapercibido en el rating del prime.