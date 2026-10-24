Tere le canta la justa a Manuel: ¡Sigue enamorado de la Javiera!

Espectáculos

¡A ver, Manuel! En el avance del capítulo 212 de Reunión de Superados, queda claro que no hay secretos para Tere (Elisa Zulueta), ¡y menos si eres su ex! Aunque el personaje de Mario Horton esté pololeando con Ema (Constanza Mackenna), Tere lo cacheó al toque: sus sentimientos no son los que dice.

Imagínate la escena en el patio del Thomas Campbell School. Tere no se aguantó y lo encaró directo. "De ti me río, ¿sabes por qué? Porque se te nota a legua que sigues enamorado de la Javiera", le tiró sin anestesia, sin anestesia.

Y es que, según la profesora, el amor de Manuel por la apoderada es genuino. Agregó que Javiera se puede ir lejos o vivir en Alaska, y que él igual va a seguir pensando en ella, dejando clarito que el cabro está perdido por ella. La pregunta del millón es: después de este feroz wake-up call de su ex, ¿Manuel se atreverá a mandarlo todo a la punta del cerro con Ema y luchar por la Javi antes de que se le escape para siempre? ¡A ver si se la juega!