Iron Maiden en Chile: el giro inesperado de su gira que ya nos tiene contando los días

Espectáculos

¡Atención, headbangers y fans del heavy metal! Los legendarios Iron Maiden están a solo días de prender fuego el Estadio Nacional con dos fechas imperdibles: el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Pero ojo, que esta visita no es solo un concierto más de su extensa carrera, es una verdadera declaración de principios que ya nos tiene con la adrenalina a mil.

La banda británica llega con la Run for Your Lives World Tour, una gira que partió en mayo de 2025 y que, desde el nombre, ya nos adelanta que no vienen a medias. Esta tremenda apuesta se enfoca en los primeros nueve discos de Maiden, una oda a la era dorada de la banda que, después de 50 años dándole con todo, sienten que es el momento de dejar un testimonio imborrable. ¡Cincuenta años! Una locura total que celebramos de pie.

Pero agárrense, porque además del conocido reemplazo de su histórico baterista Nicko McBrain, la banda modificó uno de los diecisiete temas que presenta en vivo.

El tema de The Clairvoyant estuvo en el setlist hasta agosto de 2025. Pero con la reanudación de la gira en mayo de 2026, fue reemplazada por "Infinite Dreams". El tema debutó en el Estadio Olímpico de Atenas, en Grecia, y sigue presente en los últimos conciertos en América Latina.

Ambas canciones son parte del disco de 1988 Seventh Son of a Seventh Son. ¿El detalle que nos hace gritar de emoción? ¡No se había tocado en vivo desde ese mismísimo año! O sea, la canción estuvo casi 40 años en el baúl de los recuerdos y ahora la revivieron para esta gira. Eso sí que es un regalo del cielo para los fans más acérrimos y una joya para los que se están sumando a la fiebre Maiden. ¡Un verdadero tesoro desenterrado!

Mammoth y Nuclear serán los teloneros. Ojo, que el primer concierto, el sábado 31 de octubre, ya está completamente agotado. Así que si aún no tienen su entrada para el domingo 1 de noviembre, ¡corran a Ticketmaster! No sea cosa que se queden fuera de esta fiesta del metal.