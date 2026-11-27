Espectáculos

Apple TV confirmó oficialmente que Ted Lasso tendrá una quinta temporada. La comedia protagonizada por Jason Sudeikis se mantiene como la serie de mayor éxito a nivel mundial de la plataforma de streaming tras cuatro ciclos.

La producción de los nuevos episodios empezaría el 14 de abril de 2027. Por ahora, el equipo de guionistas recién está iniciando su trabajo, así que las historias de los personajes para esta etapa aún no están definidas.

Esta renovación estaba pendiente desde principios de octubre, cuando se estrenó el último episodio de la cuarta temporada. Las negociaciones coincidieron con el proceso de integración de Warner Bros. Discovery a Paramount, tras concretarse la adquisición de la compañía.

Aunque no hay una confirmación oficial del elenco, se espera que vuelvan Jason Sudeikis, Brendan Hunt, Hannah Waddingham, Jeremy Swift, Brett Goldstein y Juno Temple. También se espera el regreso de algunas incorporaciones de la cuarta temporada, como la actriz Tanya Reynolds.

Incertidumbres en el equipo

No todo está cerrado. Existe una gran interrogante sobre la participación de Brett Goldstein, quien está trabajando en otras dos series: Shrinking, de Apple TV, y Escorted, de Prime Video. También hay dudas sobre cuánto tiempo aparecerá Juno Temple en pantalla.

El final de la cuarta temporada dejó la puerta abierta a reducir la presencia de ambos actores. En la trama, Roy Kent dejó el AFC Richmond para ser entrenador del Chelsea mientras espera el nacimiento de su primer hijo con Keeley Jones.

Brendan Hunt explicó que este giro buscaba dar flexibilidad al equipo creativo por los compromisos profesionales de los actores, aunque descartó que esto signifique que los personajes se vayan de la serie.

Récords y nuevos rumbos

La serie expandió su universo en la cuarta temporada integrando al equipo femenino del AFC Richmond. En el cierre, Ted decidió dejar el puesto de entrenador principal para ser asistente de Alice Chilton, junto al entrenador Beard.

En cuanto a los números, el regreso de la serie tras tres años de ausencia rompió récords en Estados Unidos. Durante su semana de estreno acumuló 866 millones de minutos de visualización y llegó a los 3.600 millones durante septiembre.

La cuarta temporada también tuvo un 90% de aprobación en Rotten Tomatoes, siguiendo la línea de las primeras dos temporadas que ganaron dos premios Emmy consecutivos a Mejor Serie de Comedia.

¿Será que Roy Kent podrá manejar la presión del Chelsea o se arrepentirá de dejar Richmond?