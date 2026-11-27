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Gala Caldirola decidió abrir el corazón sobre el terremoto que vivió tras el quiebre con Luis Jiménez. La española reveló que en su última conversación, el exjugador de la Roja le confesó que tenía "muchas ganas de convertirse en otro hombre, en una mejor persona" y que quería cambiar sus actitudes para evolucionar como ser humano. Sobre esto, Gala fue tajante y reflexionó que no tiene dudas de que él debe estar haciendo ese proceso.

La traición fue heavy: el Mago le fue infiel con Cote López, su exesposa. Lo peor es que Gala se enteró de todo mientras estaba en Qatar, donde se había instalado con su hija precisamente para vivir con el exfutbolista. Imagínate el impacto de descubrir que te están pasando a llevar justo cuando te mudaste al otro lado del mundo por amor.

Para Gala, este 2026 iba a ser el año de los sueños cumplidos. Tenía planes súper claros relacionados con la familia, soñaba con tener más hijos y consolidar sus proyectos de vida y de pareja. Pero claro, después de una traición así, todo ese castillo de naipes se le desarmó. Ahora la cosa cambió y la española reconoció que terminó "comprometidísima" consigo misma.

Aunque ya pasaron algunos meses desde que todo explotó y ella ya dio vuelta la página, admite que el proceso no ha sido un camino plano. Confesó que hay momentos en los que siente rabia y que no es fácil olvidar un compromiso que tenía tanta ilusión. Pero, como buena guerrera, decidió no echarse a morir y enfocarse en lo que importa: su hija, la pega y nuevos proyectos laborales y personales.

La verdad es que salir adelante después de un escándalo así requiere harto aguante. ¿Ustedes creen que el Mago realmente cambió o es solo el discurso de siempre?