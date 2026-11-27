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Jorge Aldoney tuvo que comerse sus palabras después de que Dominga López, la periodista y modelo que ganó el Miss Universe Chile 2026, lograra clasificar al Top 12 del certamen internacional este martes. El influencer y modelo compartió un video en su Instagram donde aparece frente a la pantalla durante la transmisión del evento, con un texto en el que escribió “Tocó funarse solito” y “A veces toca asumir calladito”.

Este mea culpa llega luego de que Aldoney lanzara críticas bastante duras contra la representante chilena cuando esta ganó el concurso nacional. En ese entonces, el exGran Hermano opinó en la radio FMDOS que a Dominga le “falta mucho”.

En su análisis, Jorge puso el foco en la altura, la edad, el porte y la estampa. Si bien admitió que Dominga es increíble, dijo que, siendo realista, no es Emilia Dides ni Inna Moll. Agregó que, aunque quizás diera una sorpresa por algún atributo no visto, le faltaba mucho para el Top 30.

Al final, la predicción fue un desastre total. Dominga López no solo superó el Top 30 que Aldoney consideraba inalcanzable, sino que llegó hasta el Top 12, igualando el logro de Emilia Dides e Inna Moll en sus respectivas ediciones pasadas.

La verdad es que subestimar a alguien siempre es un riesgo, sobre todo cuando el resultado es tan evidente. ¿Se habrá pasado de la raya con la crítica o simplemente fue un mal análisis?