Espectáculos

La farándula se puso en alerta hace unas horas con la noticia de que Stefan Kramer no estaría en la edición del jueves de Vértigo. Hubo quienes empezaron a especular sobre un posible distanciamiento con Canal 13, pero desde el canal aclararon que todo sigue bien y que no hay conflictos entre las partes. Al final, resultó que el comediante tenía un compromiso inamovible que le fue imposible coordinar, a pesar de que intentó mover cielo, mar y tierra para llegar al programa que conducen Tita Ureta y Martín Cárcamo.

Para no dejar el bloque de humor vacío, la señal convocó al Pastor Rocha, quien fue el encargado de parchar la ausencia de Kramer. El humorista llegó para hacer reír tanto a la gente en el estudio como a quienes veían el programa desde sus casas, y como era de esperarse, su llegada al show generó diversas reacciones en las redes sociales.

El sueño del niño que veía tele

El Pastor Rocha no ocultó su felicidad por haber sido llamado a tirar la talla en el espacio de conversación y entretención. En una charla con La Cuarta, el comediante confesó que le emociona mucho que lo hayan considerado, ya que es un programa que ha visto desarrollarse a lo largo del tiempo.

Según contó, veía el espacio cuando era más chico, específicamente durante su adolescencia, y le gustaba mucho. Por lo mismo, llegar a este estelar tiene un sentido profundo para él y considera que es una linda oportunidad el haber sido convocado.

Para el humorista, estar en Vértigo es como cuando un adulto finalmente se compra ese auto a control remoto que nunca pudo tener cuando era niño. Admitió que ese Santiago niño o adolescente que veía el programa y pensaba que era algo bacán, ahora puede ser parte de ello. Si bien menciona que ha tenido otras propuestas para hacer televisión, decidió decirle que sí a Vértigo porque es un espacio que le motivaba y que veía antes.

El desafío de conquistar la pantalla chica

Esta participación es relevante porque es el primer programa en el que el Pastor Rocha tendría un rol estable durante algunos capítulos. Esto lo tiene pensando en cómo llegar a la gente que ve televisión, especialmente considerando que hay una generación completa que ya no consume tanta tele o que solo ve lo que sube a las redes sociales, como los reels o los conteos de rating.

Junto a su equipo, el humorista está trabajando para tener muy presentes dos cosas al armar sus rutinas: el público que ya tiene cautivo en las redes sociales y el público de televisión que ahora quiere conquistar. Para él, lograr captar a este último grupo es el gran desafío actual y lo que más ansiedad le provoca, aunque aclara que es una ansiedad positiva, de esas de querer puro hacerlo para ver cómo le va con la audiencia televisiva.

Sobre la posibilidad de acercarse más a la televisión en el futuro, el comediante señaló que primero debe analizar si le gusta, si le atrae y cómo se siente detrás de la pantalla. No tiene planeado hoy mismo que el día de mañana quiera estar en la tele, pero no se cierra a la posibilidad y cree que esta experiencia en Vértigo puede ayudarlo a encantarse con el medio.