Lucho Jara y el beso de La Llorona: ¿Un romance paranormal en San Antonio?

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Luis Jara reveló una anécdota paranormal que dejó a todos marcando ocupado. Resulta que, según él, en 1979 se le apareció La Llorona en el puerto de San Antonio. Y ojo, que el encuentro no fue para asustarlo, sino para dejarle una enseñanza "inesperada". Esto lo tiró en el capítulo de Halloween de "Fiebre de Canto" la noche del martes, donde el jurado, la animadora y los participantes llegaron todos disfrazados para la ocasión.

Para la noche de brujas, el Lucho Jara se la jugó con un disfraz de Elvis Presley. La animadora, Camila Andrade, no se quedó atrás y llegó caracterizada como la protagonista de “El cadáver de la novia”, interpretando además el clásico tema “Llorona”. Fue justo después de esta performance que el cantante decidió soltar su historia de ultratumba, y lo hizo con humor.

“Sabes qué, a mí se me apareció La llorona una vez, el año 79, en el puerto de San Antonio. Al principio no me di cuenta a lo que me enfrentaba”, partió contando el artista, y luego sumó un giro que sacó risas en el estudio: según su relato, ella le enseñó a besar, en una noche que dijo que nunca olvidará.

El intérprete de “Mañana” remató el episodio con su clásico humor, diciendo que eran “muy lindos recuerdos” y que algún día contará más detalles, sin entregar más pistas. También evaluó a Camila Andrade: le dijo que creyó en la llorona mientras la escuchó cantar y que le puso sentimiento.

Pero no todo fue color de rosa, porque Lucho no sería Lucho si no metiera una crítica. Le dijo que tiene que aprender a darse cuenta cuando desafina. Así, entre broma y evaluación, el jurado mezcló la dinámica del concurso con la onda Halloween. ¿Será que La Llorona también tenía un oído musical que no sabíamos?