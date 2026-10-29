¡La teleserie sigue! Pamela Díaz y Sergio Rojas se van a juicio sin acuerdo

Espectáculos

El cahuín judicial entre Pamela Díaz, la incombustible animadora conocida como 'La Fiera', y el periodista Sergio Rojas sigue prendidísimo. Hoy, 29 de octubre de 2026, ambos se vieron las caras en el Centro de Justicia por la querella de injurias y hostigamiento que interpuso la rostro de TV, pero para variar, no hubo acuerdo y la cosa se puso más color de hormiga.

Fadwa Rabi, abogada de Pamela, soltó la bomba a la salida: el periodista simplemente no aceptó reconocer su responsabilidad en los hechos que denunció la Fiera. Según Rabi, cuando el magistrado preguntó, Pamela dijo que no había posibilidad. La animadora incluso había planteado que las disculpas fueran por el programa del conductor, pero ya es la segunda vez que se dice que no.

Pamela Díaz está chata, y no es para menos. Según su abogada, "Pamela está cansada del hostigamiento". Y ojo, que la querella va más allá de un par de comentarios pesados. Rabi recalcó que el periodista no solo dijo que la han ‘gorreado’, sino que ha dicho cosas muy feas. Claramente, la paciencia de la animadora llegó a su límite, y busca que el periodista responda por todas y cada una de sus palabras frente a la justicia.

La jurista explicó que en la audiencia se ofreció una salida que implicaba que el periodista reconociera su culpa, con una pena de 61 días y una UTM. Si hubiera aceptado, quedaba condenado al tiro. Pero no, Sergio Rojas dijo que no, y con esa negativa, el camino legal se estiró más que chicle. El objetivo de la Fiera es claro: conseguir una condena por injurias graves con publicidad, sin importar si la pena es remitida. La abogada enfatizó que todos saben que cárcel no va a ser, pero que lo que quieren es que se le condene por ese delito.

Así las cosas, la teleserie judicial no tiene capítulo final a la vista. El conflicto entre Pamela Díaz y Sergio Rojas seguirá su curso con una próxima audiencia de preparación de juicio oral simplificado, agendada para el 10 de diciembre de 2026. A ver si para ese día la cosa se destraba un poco o seguimos en la misma.