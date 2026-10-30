¡Directo a la vena! Fernanda Hansen se confiesa sobre su salida "violenta" de la TV

Espectáculos

Esta semana, la que se fue de tarro con una confesión bien potente fue Fernanda Hansen en el programa Encantadas, que conduce Claudia Schmitd. Ahí, la comunicadora habló de lo humano y lo divino, sin guardarse nada.

Pero lo que más nos dejó con la ceja arriba fue cuando abordó sin pelos en la lengua su abrupta salida de la televisión, esa donde la vimos en el Buenos Días a Todos y el Viva la mañana, entre otros.

Todo partió cuando la uruguaya le preguntó si había chances de verla de nuevo en los medios. Y la respuesta de la ex pareja de Felipe Camiroaga dejó a todos helados. "Nunca digas nunca", soltó de entrada la periodista, cuya última aparición en la tele fue el año 2021, cuando participó en Quién es la máscara, de CHV.

Después, se tiró con todo sobre lo difícil que fue su adiós a la pantalla chica, onda, la dejó con "un poco de trama". Según recordó, su salida fue muy violenta.

Pero ojo, que no todo queda ahí. También contó que existieron algunos atados relacionados con su exposición en los programas faranduleros, lo que la llevó a hacerle la cruz a los medios de comunicación. Confesó que en ese tiempo cerró la puerta a los medios por dentro y por fuera, cuando no quería ser ni por si acaso tema en la prensa rosa.

Igual, para nuestra suerte, ahora dice que está mucho "más tranquila" en ese sentido, así que la idea de volver a la primera plana en algún momento no está para nada descartada. ¡Cachen eso!

Y como era de esperarse, su revelación no pasó piola en las redes sociales y fueron varios los que respaldaron un eventual regreso a la pantalla chica. ¿Será que pronto la tendremos de vuelta dando cara? ¡Ojalá que sí!