¡Se pasó pa' picota! Max no tiene piedad con Javiera y Matilde tras ganar juicio de tuición

Espectáculos

El drama en "Reunión de Superados" no da tregua, y en el capítulo 214 la cosa se puso color de hormiga, ¡pero para Javiera! Resulta que Max (Álvaro Espinoza) está saltando en una pata de felicidad, porque le acaba de arrebatar la tuición de Tortu (Isabella Gómez) a Javiera (Daniela Ramírez). Y como si ganar no fuera suficiente, el personaje de Espinoza decidió sacar su lado más mezquino y celebrar su victoria como un villano de teleserie: ¡humillando a medio mundo!

Apenas cruzaron la puerta de la sala de audiencias, Max se fue con todo contra Javiera y Matilde (Ignacia Baeza). Se burló de la abogada con ironía, diciéndole que, aunque perdió, era una excelente abogada. ¿Acaso no le pudo decir "felicidades" al menos? Qué falta de clase.

Pero la cosa no paró ahí. Con el ego por las nubes, Max se fue derechito al colegio y ahí, como si nada, se topó con Jaime (Francisco Reyes) y Manuel (Mario Horton). ¡Y obvio que no iba a desaprovechar la oportunidad de seguir restregando su triunfo! Ante el asombro de Morales y su exsuegro, les restregó que ganó el juicio y se queda con su hija, y que "por fin se hizo justicia". ¿Justicia, Max? ¡Por favor! Parecía más bien una venganza.

Es que de verdad, Max no conoce la palabra "empatía". ¡Uno pensaría que después de todo el cahuín se le ablandaría un poco el corazón, pero no! Al contrario, se puso más pesado que el pan de pascua en verano. ¿Quién le pone un pare a este personaje?