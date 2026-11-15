Tati Fernández y Oliver Borner dieron el sí y se casaron después de siete años de puro amor

Espectáculos

¡Alerta de amor del bueno! Tati Fernández, la reconocida influencer, y Oliver Borner, el actor, ¡se pasaron! Dieron el sí, quiero, coronando así siete años de una relación que ha sido pura teleserie.

Fue este sábado 14 de noviembre cuando la pareja, que se ha ganado el corazón de todos en las redes sociales chilenas, celebró su matrimonio. La ceremonia fue algo súper íntimo y familiar, rodeados solo de sus cercanos, demostrando que lo importante es el amor y la buena onda de quienes realmente importan.

Y como era de esperar de dos figuras tan activas en el mundo digital, las primeras fotos de este gran día no tardaron en aparecer en sus cuentas de Instagram. La publicación conjunta, donde se ven radiantes, venía con una frase que ya es icónica: “El sí más bonito de nuestras vidas”. Obvio que al toque se llenó de comentarios de cariño y felicitaciones de sus seguidores.

En las postales que compartieron, se les ve a ambos con sus atuendos de matrimonio. Tati, la exparticipante de Rojo, optó por un elegante vestido blanco escotado, con una larga cola y el cabello suelto, ¡seca! Entre las imágenes, destaca una donde caminan con su libreta de matrimonio en mano y otra en la que se dan un romántico beso que te derrite. Además, subieron un video con registros de la ceremonia, donde se pueden escuchar fragmentos de sus votos matrimoniales, ¡imagínense la emoción! “Nunca olvidaremos este momento… gracias por estar con nosotros”, remataron junto al emotivo clip.

Este tremendo paso en su vida de pareja llega después de una relación marcada por proyectos personales y profesionales. ¿Se acuerdan cuando Oliver sorprendió a Tati con esa propuesta de matrimonio en noviembre de 2024? Incluyó arreglos florales, luces y un gran corazón de flores. Desde ahí, empezaron a preparar este gran día, y en el camino, también celebraron la compra de su casa, ¡todo un logro que construyeron juntos!

Así, después de meses de organización y de compartirnos algunos adelantos, Tati y Oliver finalmente concretaron este gran sueño. ¡Qué lindo ver cómo el amor triunfa! Y ahora, ¿qué nuevas aventuras nos traerá este matrimonio recién estrenado?