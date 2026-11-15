¡Atención farándula! El incómodo cruce entre Meli Noto y Kel Calderón que se volvió viral en TikTok

Espectáculos

El martes, la farándula chilena tuvo su momento de oro cuando Kel Calderón, la archiconocida ex de Pangal Andrade, se cruzó con Melina Noto, la actual pareja del deportista extremo. Este "incómodo cruce" ocurrió en la previa de un evento exclusivo en Santiago, dejando a todos con los ojos bien abiertos y a TikTok ardiendo.

Ambas influencers fueron invitadas al lanzamiento del perfume del actor británico Ed Westwick. Un panorama que prometía glamour, pero que terminó con un drama inesperado que una usuaria de TikTok no dudó en registrar, haciendo que el clip se viralizara a la velocidad de la luz.

Así se armó el cahuín viral

La tiktoker @Vdevane fue la artífice de que este momento de tensión llegara a la pantalla de miles. Mientras esperaba al actor, conocido por muchos como "Chuck Bass", esta usuaria captó todo en vivo. Según sus propias palabras, "fuimos testigos de este momento INCÓMODO, y el público del live pidió que siguiéramos con la historia; no podemos mentir que la gozamos y nos hizo más corta la espera". La joven resumió lo ocurrido diciendo que siempre se evitaron e ignoraron.

El video muestra el paso a paso de este encuentro tan comentado. Primero, Melina Noto, la exconductora de TNT Sports, llega al lugar y, como cualquier mortal, hace fila para ingresar junto a Michelle Carvalho. La tensión sube cuando, a los pocos segundos, aparece Kel Calderón, la actriz, cantante y abogada chilena, quien se acerca al mismo grupo de personas. Y aquí viene el punto clave: aunque están muy cerca, el clip deja claro que no se toparon, o al menos no hubo un saludo, un cruce de miradas directo. ¡Un verdadero manual de cómo evitarse con estilo!

El rumor que alimenta el drama

¿Por qué este encuentro, o la falta de él, es tan relevante? Los comentarios en el video viral dan la respuesta: las jóvenes que grabaron el momento recordaron que, según los rumores que circulan en Internet, en 2020 Pangal le habría sido infiel a Melina con Kel Calderón. De hecho, existen unas fotos de Pangal y la hija de Raquel Argandoña en el aeropuerto, que habrían circulado justo cuando el deportista extremo, líder de El Clan, ya estaba en una relación con Noto. O sea, el drama no es nuevo, ¡pero verlas en el mismo espacio lo revivió con todo!

No es sorpresa que, con un cahuín así de potente y una historia de rumores que las precede, ambas figuras optaran por la estrategia de la evasión. A veces, la mejor forma de no encender la llama es simplemente ignorarla. La tensión se podía cortar con cuchillo, aunque los cuchillos no se usaron, ¿verdad? Y claro, los fans, que somos igual de faranduleros, disfrutamos cada segundo de la espera junto a la tiktoker.

¿Será que algún día veremos un saludo cordial o este hielo durará para siempre?