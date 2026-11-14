¡Se agobió! Manuel González fulminó a Nicole Moreno y la Luli se retiró del cara a cara

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El drama está asegurado para el capítulo 92 de Volverías con tu ex? 2, donde la tensión entre Nicole Moreno, conocida como Luli, y Manuel González, el español del reality, llegará a un punto crítico. Todo partió cuando el animador Julio César Rodríguez le preguntó a Manuel cómo se sentía, y su respuesta fue un verdadero balde de agua fría, ¡de esos que te dejan tiritando!

“Yo estoy muy agobiado, no me gusta estar en este momento con ella”, expresó Manuel. La Luli quedó pa' dentro, ¡impactada! No se esperó esa declaración de su pareja, y de inmediato le echó en cara que le gustaría que la cuidara con la misma dedicación y cariño que ella le da a él. ¡Y con justa razón, po'!

Pero el europeo, ni ahí con la petición, no compró la parada y se negó rotundamente. Aseguró que si aceptaba, quedaría como un mentiroso frente a todos sus compañeros, ¿será pa' tanto? Ahí sí que la modelo fitness perdió la paciencia, tomó la decisión de retirarse en plena Asamblea Extraordinaria. “Qué lata que me expongas de esta manera en este minuto”, dijo.

Al parecer, la paciencia de Luli tiene un límite y esta vez Manuel lo cruzó con creces. Este culebrón promete. Si quieres cachar el desenlace de esta pelea, recuerda que puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go. ¡Imperdible!