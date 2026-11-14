¡Alerta roja en "Volverías con tu ex?"! Camila Nash sin filtro: "Si este hue... está pasado a poto..."

Espectáculos

El ambiente en "Volverías con tu ex? 2" se puso denso cuando Camila Nash dejó la diplomacia de lado y apuntó directo a Austin Palao. Todo partió cuando a la influencer y al modelo los invitaron al famoso “Cuarto Oscuro”, un lugar dentro del programa donde la sensualidad es la protagonista y se supone que deben ir a vivir una experiencia especial.

Pero la cosa tomó un giro inesperado. Camila, ni corta ni perezosa, invitó a Austin a ir al Cuarto Oscuro a bañarse. Según Nash, Austin se ha descuidado en el aseo personal desde que está con Noelia, y no dudó en decirlo.

Lo que vino después fue aún más crudo. La creadora de contenidos chilena soltó la bomba sin filtros: “Si este hue... está pasado a poto se lo voy a decir, ya le dije que se fuera a bañar, y ayer andaba medio pasado”. ¡Una bomba de tiempo con olor incluido! Pero ahí no paró la cosa, porque Camila siguió profundizando en su honestidad brutal.

El chisme no tardó en volar por el encierro. Nicole “Luli” Moreno le contó los dichos a Austin Palao, quien al principio se lo tomó con total relajo y restó importancia a los comentarios de Nash. A pesar de su actitud despreocupada inicial, el chico reality igual se terminó duchando.

¿Será que en el reality se les olvida el desodorante o es una estrategia para generar más drama? Uno no sabe qué es más fuerte, si el cahuín o el olor.