Suro Solar pone los puntos sobre las íes por Pinilla: sobre su vínculo laboral

Espectáculos

¡A ver, que alguien le ponga el micrófono a Suro Solar, porque se cansó del cahuín! El mánager de Mauricio Pinilla, salió a romper el silencio después de que al exfutbolista lo vimos en la polémica participación en el programa "Vértigo" de Canal 13. ¿Se acuerdan? Ahí abordó su complejo momento personal y familiar.

Pero Suro no se quedó callado y, a través de un video en su Instagram, aclaró la película. Dijo que en los últimos meses no han trabajado juntos. ¡Ojo ahí! La cosa es que Pinilla está pasando por un momento económico difícil, y como Suro le tiene un cariño del porte de una casa, decidió ayudarlo a generar ingresos para solventar sus gastos.

Y sobre la aparición de Pinilla en "Vértigo", Suro no se guardó nada. Reconoció que siempre intenta darle el mejor consejo, pero ¡ojo! Reconoció que sus recomendaciones no necesariamente se reflejan en las decisiones que toma Pinilla, pues todos son personas adultas.

La cosa es que Suro se ha dedicado a buscarle negocios a Pinilla, pero con un objetivo clarísimo: que genere lucas por su cuenta. Explicó que lo hace por el cariño, la buena onda y la amistad.

Al final del día, Suro dejó súper claro que, cualquier comentario sobre la polémica participación de Pinilla se lo hará directamente y en privado, sin exponerlo públicamente.