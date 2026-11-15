¡Palo y medio! Bombo Fica le da con todo a Don Francisco por el tema de la jubilación

Espectáculos

Bombo Fica soltó un tremendo comentario sobre Don Francisco, a raíz de las declaraciones del histórico animador sobre la necesidad de subir la edad de jubilación en Chile. Todo esto salió a la luz durante la presentación de la parrilla del Festival del Huaso de Olmué 2027, donde el humorista también habló de su propia retirada de los grandes escenarios.

Fue ahí, en ese mismo contexto, que Fica aprovechó para tirarle una directa a Mario Kreutzberger. El comediante se refirió a las recientes palabras de Don Francisco en una entrevista con CNN Chile, donde dijo que el aumento de la esperanza de vida nos obliga a revisar cuándo nos jubilamos. "Es imposible, por ejemplo, que se mantenga la jubilación a los 65 años", aseguró el líder de la Teletón, quien, ojo, también reveló que lleva 21 años recibiendo una pensión. ¡Ahí te la dejo!

Pero Bombo Fica no se quedó con esa y fue clarito con su postura: "Me parece que está bien, uno debe irse al retiro a una edad prudente, al júbilo, ojalá algunos lo entendieran así, partiendo por Don Francisco", lanzó sin anestesia. Don Francisco, el oriundo de Purén, sostuvo que hay una edad prudente para retirarse. El comediante, por su parte, insistió en que hay muchísima gente que necesita sí o sí una jubilación digna después de años dándolo todo en la pega.

Para cerrar el círculo, Fica también comentó que su participación en Olmué 2027, programada para el jueves 14 de enero, podría ser su última vez en un festival de esa magnitud. ¿Será que Don Francisco entendió el mensaje o se hará el leso?