Jean Philippe Cretton: su plan secreto para dejar la tele y dedicarse a lo que le apasiona

Espectáculos

Jean Philippe Cretton, un rostro conocido de la televisión chilena y periodista, lleva cerca de un año alejado de la pantalla. Pero ojo, no fue una decisión de la noche a la mañana ni un arrebato, sino parte de un plan maestro que este seco comenzó a diseñar cuando apenas era un adolescente. ¡Un visionario el cabro! El animador se abrió en el podcast de YouTube "Somos Rentable" y nos dejó claro que esta jugada estaba pensada desde hace mucho tiempo.

La meta de Cretton era clara: alcanzar la independencia económica para poder dedicarle más tiempo a sus pasiones personales, sobre todo a la música. “Yo llevo un año fuera de la televisión. Tengo 41. O sea, mi diseño funcionó. Porque hubiese sido imposible para mí poder hacer esto 5 o 10 años antes”, comentó el animador. Nos parece bacán que se haya planificado así, porque ¿quién no quiere esa libertad?

Contó que empezó a trabajar a los 21 y que por dos décadas le metió un ritmo intenso a la pega. Sin embargo, en esa dinámica full time, sus inquietudes principales, como la música, quedaban en segundo plano. Según explicó, diseñó su plan a los 16 o 17 años, con la idea de que a los 40 ya no tendría que depender de nadie.

Jean Philippe es honesto y reconoce que poder darse el lujo de dejar un trabajo estable para explorar otros intereses es un privilegio. ¡Obvio que sí! Pero también destacó el esfuerzo que realizó para alcanzar esa posibilidad.

Ahora, lejos de la tele, su foco principal es recuperar ese tiempo perdido para componer y meterse al estudio sin presiones de horarios. Ese es el sueño de muchos: tener la flexibilidad de dedicarse a lo que de verdad te llena.

En resumen, el periodista y animador está viviendo la vida que proyectó desde chico. Cretton asegura que se siente "pleno y muy orgulloso" de haber concretado ese plan adolescente. ¡A lo crack! Una tremenda lección de planificación y constancia, ¿o no?