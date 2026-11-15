¡Mon Laferte se fue de sincera! La autocrítica que soltó tras los Latin Grammy 2026

Espectáculos

Nuestra Mon Laferte, la cantante chilena que tanto queremos, llegó a los Latin Grammy 2026 con todas las luces apuntando a ella. ¡Imagínate! Sumó un total de seis nominaciones, la cifra más alta que ha logrado en su carrera, incluyendo categorías pesadas como Grabación del Año, Álbum del Año y la anhelada Canción del Año. Obvio que las expectativas estaban por las nubes para su presentación en el escenario.

Durante la ceremonia, la Monse se subió para interpretar “Femme fatale”, el single que da nombre a su último álbum y que, para más remate, ¡también estaba en competencia! Una puesta en escena importante, sin duda. Pero apenas terminó su show, la cantante nacional no esperó a que otros dijeran lo suyo. Se fue directo a su cuenta de X y lanzó una declaración que nos dejó a todos pensando.

“Estoy enferma de la panza y no me gusta como canté”, soltó sin filtro la artista. ¡Qué nivel de honestidad! Después de esa tremenda confesión y de que, lamentablemente, no se llevó ninguna de las estatuillas a casa, las redes sociales explotaron. Por un lado, una legión de fans salió con todo a defenderla, valorando su talento y pidiéndole que no se castigara tanto. Pero por el otro, los críticos no perdonaron y apuntaron directo a su desempeño en la presentación. ¿Qué onda? ¿Será que la autoexigencia le jugó una mala pasada, o realmente la performance no dio el ancho?