Jhendelyn Núñez revela su diagnóstico de endometriosis tras 27 años “normalizando dolores”

Espectáculos

¡Impacto total! Jhendelyn Núñez, sorprendió a todos sus seguidores hace poco con una revelación súper personal y potente en su cuenta de Instagram. La comunicadora compartió que, después de casi tres décadas viviendo con molestias, le diagnosticaron endometriosis, una condición crónica que no había detectado antes porque pensaba que los fuertes dolores de su ciclo eran “normales”. ¡Imagínense la volá!

Lo más brígido es cómo llegó a este diagnóstico. Semanas atrás, la Jhen subió un video donde mostraba una inflamación abdominal evidente. Ella atribuyó el malestar a una supuesta crisis de colon. Su comunidad en redes sociales, esa misma que está atenta a cada detalle, reaccionó al tiro. Su comunidad le advirtió que esos síntomas calzaban perfecto con la endometriosis y le sugirieron que buscara una segunda opinión médica. ¡Qué poder tienen las redes cuando se usan para lo bueno!

Y la Jhen, ni tonta ni perezosa, les hizo caso. Siguiendo esas recomendaciones, logró dar con el origen real de sus dolencias. Ella misma lo atribuyó al apoyo recibido en línea, agradeciendo a sus seguidoras. Es un hito que demuestra lo importante que es la escucha y el apoyo entre mujeres.

Actualmente, la comunicadora está en plena etapa de evaluación, conversando con especialistas para definir el mejor tratamiento. Ella misma señaló que es una enfermedad que se conoce poco y que muchas mujeres sufren.

Pero Jhendelyn no solo transparentó su estado de salud, también aprovechó la plataforma para darnos un buen “tirón de oreja” a todos, ¡incluida ella misma! Hizo una autocrítica sobre lo fácil que es postergar los chequeos médicos. Contó que se cuida en la alimentación y va al gimnasio todos los días, pero que de nada sirve si no va al doctor, y pidió no normalizar los dolores.

Su video, que ya tiene más de diez mil “Me gusta” y cientos de mensajes de apoyo, venía acompañado de un texto donde reforzó su llamado a la prevención temprana: “no normalicen el dolor”. Un mensaje clarito para que de una vez por todas nos pongamos las pilas con nuestra salud. ¿O vamos a seguir pensando que aguantar el dolor es parte de la vida?