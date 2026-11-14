¡Se la jugó! Santo Chocolate reveló su top 5 soñado para la final de MasterChef

Espectáculos

El brasileño Luiz da Silva, más conocido por todos como Santo Chocolate, está viviendo su sueño en MasterChef. Aunque su apodo nació de su madre como “Santo” y el “Chocolate” se lo ganó acá en Chile, lo cierto es que este crack se ha metido al bolsillo el cariño de todo el país, y eso se nota en cada capítulo.

El participante de TVN confesó que sus amigos fueron los que lo empujaron a postular al programa, por su comida y también por su personalidad y la alegría que entrega al cocinar. ¡Y qué razón tenían! Su buena onda es contagiosa.

Santo Chocolate tiene sus metas clarísimas. Ya cumplió la primera al entrar al programa, y la segunda es llegar al Top 10. Una vez en el Top 10, soñará con el Top 5, y desde ahí cree tener todas las posibilidades de llegar a la final. Eso sí, el gran premio de ser el ganador lo tiene en pausa: ser el ganador es "un sueño que está en construcción", y prefiere esperar porque tiene grandes compañeros que también sueñan con la final. ¡Más que humilde!

Pero no crean que no tiene nombres en la cabeza. El buen Santo Chocolate ya tiene a sus cinco favoritos con los que le encantaría disputar la final. Sin pelos en la lengua, lanzó los nombres: don Jona, la Nattida, la Cynthia, la Rosita y la Regina. Con ellos, dijo, le gustaría llegar a la final y pelear el premio.

¿Será que su deseo se cumpla y veamos a su Top 5 dándolo todo en la final?