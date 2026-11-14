¡Dayan Murillo lo contó todo! Iván Núñez tiene un nombre secreto (y es un sol)

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¡Al fin habló la "afro model"! Dayan Murillo, la modelo colombiana, se refirió por primera vez a su pololeo con el periodista Iván Núñez. Y como era de esperarse, no se guardó nada de nada. En una conversación bien relajada con el programa Alfombra Roja de Canal 13, Dayan confirmó que su relación con el rostro de noticias de TVN lleva "como tres mesecitos apenas", así que es un romance más que fresquito, ¡recién saliendo del horno!

Pero ojo, que lo más jugoso de la entrevista no fue el tiempo, ¡sino el nombre secreto que le tiene al periodista! Prepárense porque el Iván Núñez que conocemos en pantalla, con su seriedad y profesionalismo, es solo una faceta. En la intimidad de su hogar, para Dayan, el periodista es... ¡Leonardo! Dayan contó que las redes sociales conocen al Iván, mientras que ella conoce al Leonardo de puertas adentro, más amoroso y más tierno, dejándonos a todos pensando en este Iván/Leonardo que parece cambiar el chip al llegar a casa. ¡Queremos conocer al Leonardo ya!

Y claro, como no podía ser de otra forma, la pregunta sobre la diferencia de edad flotaba en el aire, esa que siempre genera debate en redes sociales. Aunque no se sabe públicamente la edad de Dayan, sí se confirmó que Iván Núñez cumplió 56 años en mayo de este año. La modelo sostuvo que la edad hoy en día es lo último y que lo que importa es estar con una persona que te respete, te dé cariño y amor y siempre te apoye.

¿Y qué se viene para la parejita con este romance que promete? Pues la Murillo ya se está proyectando para el verano chileno y lanzó la bomba: ¡feliz de acompañar a Núñez a la Gala del Festival de Viña! Dijo que primero hay que esperar la invitación, pero que iría feliz. Además, ya conoció a la familia de Iván: "Tuve el gusto de conocer a su mamá, a su hermana, a su hijo (mayor)", contó, y agregó que la recibieron con los brazos abiertos.

Se nota que el amor está a flor de piel y que esta relación va viento en popa, con nombre secreto y todo. ¿Será que veremos a Leonardo, el de la casa, en alguna storie de Instagram pronto? ¡Queremos ver ese lado tierno y que nos derrita con su encanto ya, Dayan, no te guardes nada!