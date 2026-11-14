Inessa Sorokina prende el ventilador: desclasifica supuesta infidelidad de Parived con Tonka

Espectáculos

¡Agarren sus palomitas porque esta historia tiene de todo! La modelo Inessa Sorokina se tiró con todo en un nuevo capítulo de Primer Plano, soltando la firme sobre su ex relación con Marco Antonio López, más conocido como Parived. Y ojo, que la cosa se puso heavy cuando Inessa sacó sus propias conclusiones: según ella, el anticuario le habría puesto los cuernos con la mismísima Tonka Tomicic. Según contó, no sabía que él salía con ella.

La modelo de origen ruso contó que la primera en oler el drama fue su mamá. ¡Las mamás nunca fallan, cachai! Según Inessa, cuando su mamá la acompañaba a los desfiles donde también estaba Tonka, la cosa era terrible: se abrazaban y costaba separarlos. Un día, su mamá le dijo que Marco Antonio la estaba engañando con ella. Inessa, al principio, no le creyó, pues pensaba que eran solo amigos y que él la estaba ayudando. Pasó un tiempo y la mamá volvió a insistir con lo mismo.

Cuando Inessa encaró a Parived, él lo negó todo, ¡a grito pelao! Según ella, juraba y perjuraba que eran solo amigos. Relató que él no quería reconocerlo y gritaba que eran amigos. La cosa se puso tan tensa que Inessa le advirtió que iría a canal 7 a hacerle un escándalo si seguía mintiendo. Incluso le dijo que podía poner sus brazos a que se los cortaran si él no estaba con ella.

Aquí viene la parte más cuática, porque la respuesta de Parived fue de película. ¿Qué le dijo? "Cuidado, puede aparecer un ángel en la ventana y te vas a quedar sin brazos". ¡Plop! La reacción de Inessa fue la que todos habríamos tenido: "No, hue... te fuiste". Como si eso fuera poco, Inessa también desclasificó una llamada telefónica con Tonka Tomicic que dejó la escoba. Tonka la llamó para decirle que andaba un rumor de que Inessa decía que ella le había quitado a su pololo.

La respuesta de Inessa fue pura dinamita: le preguntó a Tonka si era su pololo, y ella dijo que sí. Entonces Inessa le contestó: "Qué raro, ayer estuvo acá en mi casa y me juraba que es mi pololo". ¡Uff! Un verdadero balde de agua fría para la animadora y para cualquiera que escuchara esta historia. Esta teleserie sí que nos dejó con los ojos cuadrados, ¿o no?