Pamela Díaz y Javiera Díaz de Valdés: ¡Se armó el despelote en las grabaciones de “Vértigo Extremo”!

Espectáculos

¡Prepárense para el cahuín de la semana! El martes pasado, las grabaciones de “Vértigo Extremo”, el programa de Canal 13, se transformaron en el escenario de un round inesperado. Lo que se suponía que terminaría a las 20:30 horas en Mall Plaza Vespucio, se extendió por una hora más, ¡hasta cerca de las 21:30! Y, como era de esperarse, este retraso encendió la mecha de una polémica que tuvo como protagonistas a dos grandes figuras del espectáculo nacional.

La que no aguantó el chicle y manifestó su tremenda molestia por el alargamiento de la jornada fue Javiera Díaz de Valdés, la reconocida actriz de televisión chilena. Según lo que sapeó la periodista Fanny Mazuela en “Zona de Estrellas”, Javiera cuestionó a la producción por el atraso. Según el relato, dijo que era una falta de respeto y que tenían que hacerle un contrato exclusivo con este nuevo horario. ¿Será que la paciencia se le acabó o que ya venía con el genio cortado?

Pero como en toda buena teleserie chilena, no podía faltar la heroína que pone orden. Y esa fue Pamela Díaz, la inconfundible "Fiera", modelo y figura del espectáculo. Al ver el reclamo airado de la actriz, Pamela no dudó en salir a defender al equipo de producción. Mazuela contó que la conductora “le dijo de todo, menos que era bonita” a Javiera Díaz de Valdés, y sin pelos en la lengua, le paró los carros y le pidió calma. Se cuadró con el equipo de producción.

A pesar de la intervención de Pamela, Javiera no quedó del todo convencida. Aunque moderó su reclamo inicial, la actriz se mantuvo con la pera, y, según la versión de Mazuela, tenía una hija y compromisos comerciales que atender. Es el dilema de siempre: entre el profesionalismo y la vida personal, ¿quién tiene la última palabra? Lo que está claro es que la tensión se cortaba con cuchillo en ese set.

Y a ustedes, ¿qué les parece este encontrón? ¿Se justifica el show de Javiera o "La Fiera" hizo bien en ponerle los puntos sobre las íes?