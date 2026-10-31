¡Neme le para el carro a Margot Kahl por sus palos a los matinales: le recordó cómo era la tele antes!

Espectáculos

¡Margot Kahl volvió a la pantalla y no se guardó nada! La histórica conductora reapareció en el programa "Es la hora de Innovar" de TV+ y, sin filtro, prendió el ventilador contra los matinales actuales. Para ella, la clave del éxito en cualquier programa o emprendimiento es la calidad.

La Kahl fue más allá y criticó que hoy los programas se parecen mucho entre sí y que lo que prima es la competencia por una gota más de rating, no la calidad ni lo que necesita el público. ¡Un palo directo a la línea de flotación de la TV matinal!

Pero ojo, porque José Antonio Neme no se quedó callado. Cuando le preguntaron en "Plan Perfecto" por los dichos de su colega, Neme, fiel a su estilo, salió al paso. Si bien elogió la trayectoria de Margot Kahl, no escondió su molestia por la crítica.

"Con mucho respeto, pero no sé si Margot Kahl hacía un matinal que no tenía que ver con la sintonía, cuando en ese momento el people meter online marcaba también las decisiones que se tomaban al aire", replicó Neme, recordando que los contenidos eran distintos y que era otro momento, hace unos 30 años.

El rostro de Mega fue categórico al decir que la tele siempre se ha movido por el rating. Aclaró que no dice que los matinales de hoy sean mejores ni sustancialmente distintos a los de antes, pero remarcó que la televisión siempre se ha movido por la sintonía.

Para cerrar su punto, Neme contó que es muy cercano a Mauricio Correa, quien tomaba las decisiones en el matinal de Margot Kahl, y calificó de absurdo que él diga que no decidía en función de la sintonía. ¡Ahí quedó la cosa!

A pesar del debate, Neme concluyó con un tono conciliador, asegurando que siempre es interesante lo que diga Margot Kahl y que siente respeto por su trayectoria. Al final, ¿será que el rating siempre ha sido el rey, o es que la calidad se perdió en el camino?