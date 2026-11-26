Espectáculos

Francisca García-Huidobro vivió una emergencia de salud mientras cenaba con ejecutivos, rostros y trabajadores de Chilevisión, luego del evento donde el canal presentó su programación para el año 2027. La presentadora, que estaba en la mesa con el equipo de Plan Perfecto, se atoró con un trozo de carne, lo que generó una situación desesperante.

Renata Bravo, panelista del programa, fue quien reaccionó al notar que Fran estaba llorando, ahogada y con lágrimas en los ojos. Aunque Bravo admitió que sabía cómo se hacía la maniobra de Heimlich pero nunca la había practicado, no lo dudó: se puso de pie, le avisó a la conductora que lo haría y, tras recibir un asentimiento con la cabeza, aplicó dos apretones con el puño en el abdomen. A pesar del miedo de romperle una costilla, la maniobra funcionó y Fran pudo expulsar el trozo de carne.

La pesadilla no terminó ahí. Fran seguía vomitando y sus compañeros notaron que la situación se estaba agravando, por lo que decidieron trasladarla de urgencia a la clínica Las Condes. Desde el recinto de salud, la conductora utilizó sus historias de Instagram para contar que se empezó a desesperar porque no podía tragar y no dejaba de vomitar.

Al llegar a la clínica, un médico le dio a beber una gaseosa y con eso mejoró la situación. Finalmente, fue dada de alta con medicamentos, ya que le advirtieron que los dolores persistirían por un buen rato. Más tarde, en un contacto en vivo con sus compañeros desde su casa, reconoció que primero sintió vergüenza por atorarse frente a todos, pero que luego entendió que en esos casos cada segundo cuenta. "Pasé un susto, en serio", confesó.

Menos mal que Renata Bravo se puso la capa de heroína, porque imagínense el drama de quedar así frente a todo el equipo del canal.