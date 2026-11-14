¡Se rumorea que Kika Silva vuelve a la tele en un estelarazo!

Espectáculos

Kika Silva podría estar de vuelta en la televisión, ¡y con un rol clave! Según El Filtrador, habría sido contactada para unirse al regreso de "Locos por el Baile", el estelar de talentos que Canal 13 está preparando con todo para el próximo año. Al parecer, la idea es que Kika se haga cargo del backstage, ese lugar donde la magia y el copucheo bueno siempre ocurren.

La ex estación católica lleva un tiempo con ganas de revivir este programa que fue un hitazo a principios de los 2000. ¿Se acuerdan? Sergio Lagos era el rey de la animación y Diana Bolocco estuvo en el backstage.

Pero Kika no es solo tele, ojo. Mientras no la veíamos en pantalla, ha estado moviendo los hilos como influencer y modelo, pero también con una causa que nos encanta: trabaja a concho en la adopción, rescate y cuidado de animales a través de su Fundación Roxy. Además, es la mente maestra detrás de Iki, una comunidad y marca de bienestar que tiene su propio programa multimedia centrado en la salud. ¡Una todoterreno!

Obviamente, Kika no va a estar sola en este tremendo estelar. Canal 13 está trabajando a full para encontrar al animador principal. Aunque en un principio se escuchaba el nombre de Karla Constant, ahora se dice que el elegido sería un hombre. ¿Quién suena con más fuerza? Nada menos que Jean Phillipe Cretton. Dicen que la estación ya estaría conversando con el periodista, que tiene harta experiencia en estelares de competencia, pues su último programa fue "Mi Nombre Es 1 y 2", en TVN. O sea, el tipo sabe lo que hace.

Definitivamente, el regreso de "Locos por el Baile" con Kika Silva en el backstage y Jean Phillipe Cretton en la mira promete dejar la patá, ¿o no?