Giro total: Coté López y Luis Jiménez habrían llegado a acuerdo por la tuición de su hijo

Espectáculos

¡Al fin una buena en esta teleserie! Coté López y Luis Jiménez habrían alcanzado un acuerdo por la tuición de su hijo menor, poniendo fin a un conflicto que, seamos honestos, nos tenía a todos con el corazón en la mano. Según lo reportado el 11 de noviembre, todo quedó en buena, con viajes y visitas aseguradas. ¡Se armó el manso jaleo, pero parece que la paz volvió al rancho!

La cosa es que, según lo que había soltado la periodista Cecilia Gutiérrez, el exfutbolista Luis Jiménez habría iniciado una acción judicial buscando que su hijo se fuera a vivir con él al extranjero. Y ojo, que la papita era que Jiménez querría que López no pudiera ni ir a visitarlo. ¡Imagínate la bomba que soltó eso en su momento!

Pero, como siempre hay dos caras de la moneda, cercanos a Coté López habrían aclarado que ella no se oponía a que el "Mago" tuviera el cuidado del niño. La única condición de Coté, la firme, era mantener el contacto con su hijo. "Él es muy buen papá, muy apegado sobre todo al hijo menor. Me dicen cercanos a Coté López que ella no tendría problemas, pero el problema es que no la dejen ir a verlo", explicó Gutiérrez, dejando claro el punto principal de la empresaria.

La bomba la soltó el periodista Pablo Candia, quien en el programa de TVR dio los detalles más esperados. Candia contó que la propia Coté López le habría confirmado que ya no hay drama y que se arregló todo. "Me dice, todo bien, amor. Ya llegamos a un acuerdo", afirmó Candia, al revelar el mensaje que recibió de la empresaria. ¡Pilas, que esta vez sí que hay palabras directas de la protagonista!

Según la empresaria, una de las trabas para llegar a un consenso era que ella no había podido participar en las mediaciones que se hicieron antes. Según lo reportado, ese tema ya estaría resuelto. Según la versión de López, el tema ya está acordado, incluidos los viajes. ¡Así da gusto! No hay nada como solucionar las cosas por las buenas y pensando en el bienestar del menor.

No olvidemos que este no es el primer viaje del hijo menor. Anteriormente, el niño estuvo viviendo en el extranjero con su padre, pero regresó a Chile con su madre después de que se conociera el conflicto que involucró a la expareja y a Gala Caldirola. ¡Un verdadero culebrón que, por ahora, parece tener un final feliz!

¿Será que la paz es el nuevo trend entre las celebridades? Esperemos que sí, porque tanta tensión nos dejaba con los nervios de punta. ¡A celebrar este acuerdo!