¡Superaron la meta! La Teletón 2026 superó la meta y el monto del año pasado

Espectáculos

La Teletón 2026 logró recaudar una impresionante suma de dinero, superando su objetivo. La campaña, que se extendió durante 27 horas el 6 y 7 de noviembre, tenía como meta $44.253.268.546 para financiar la rehabilitación de niños, niñas y jóvenes en el país.

Al cierre del evento en el Estadio Nacional, se confirmó que la cruzada solidaria alcanzó un total de $46.204.313.130. Esta cifra no solo superó la meta propuesta para esta edición, sino que también excedió el monto recaudado el año pasado, que fue de $44.253.268.546.

Gran parte del evento se desarrolló en el Teatro Teletón, culminando con un masivo cierre en el Estadio Nacional. Desde las 22:00 se esperaban shows en el reducto deportivo, con la obertura a cargo de Isidora Uribe, exembajadora de la campaña en 2011. La canción oficial fue interpretada por Princesa Alba, Sinaka y la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, bajo la dirección de Paolo Bortolameolli.

El show contó con la participación de un montón de artistas que se esperaban, como Gondwana, Alanys Lagos, Picus, Rodantes Invisibles, Leo Rey, Jean Paul Olhaberry, Stefan Kramer, Tito El Bambino, Pablito Pesadilla con Pailita, King Savagge y Julianno Sosa, y Santaferia.