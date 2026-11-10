¡Se prendió la pradera en Reunión de Superados! Matilde pilló la mansa infidelidad y el cahuín corre como la pólvora

Espectáculos

¡Atención, súper fans de Reunión de Superados! Agárrense fuerte porque el último capítulo llegó pa' dejarnos con la boca abierta y el corazón en la mano. Matilde (interpretada por la seca Ignacia Baeza) por fin vio con sus propios ojitos la verdad más incómoda, esa que Valentina (Mariana Derderian) venía gritando a los cuatro vientos hace rato. ¿El gran dramón? ¡Vio a Juan de Dios (Jorge Arecheta) a lo lejos con otra mujer! La infidelidad, que era un rumor a voces, quedó confirmadísima. ¡Y de qué manera!

Obvio que el susodicho, Juan de Dios, intentó defenderse como gato de espaldas, tirando toda la culpa a Valentina. Dijo que Valentina siempre lo celó y que nunca la engañó mientras estuvieron juntos. ¡¿En serio?! Después de que Matilde lo viera con otra mujer, ¿quién le va a creer ese cuento más viejo que el hilo negro? Para Matilde, la onda ya estaba más que clara: la confianza, ese pilar fundamental de cualquier relación, se hizo pedazos.

Pero el show de Reunión de Superados no fue solo lágrimas y engaños amorosos, ¡para nada! El capítulo nos regaló otra joyita de cahuín que demuestra, una vez más, que en este programa guardar un secreto es más difícil que encontrar un taxi en hora punta. Antonia (Carolina Varleta), en un acto de fe ciega, se abrió con Pili (Paloma Moreno), contándole el drama personal de su separación. Antonia juraba de guata, con la mano en el corazón, que Pili, su excompañera de colegio, sería una tumba. ¡Pobrecita e ilusa! Claramente no cachaba con quién estaba hablando.

Y es que Pili, la esposa de Jaime (Francisco Reyes), demostró que tiene la boca más suelta que un pasquín al viento. No le duró nada el secreto y de una le fue a soltar todo el chismorreo a Tere (Elisa Zulueta), sin pensarlo dos veces. Pero ahí no paró la cosa, porque como el fuego se propaga rápido con la bencina del copucheo, Tere no se quedó atrás y le echó más leña a la hoguera, compartiendo el notición con Gustavo (Nicolás Mena) y Rubén (Claudio Olate). O sea, el secreto más íntimo de Antonia ya es secreto a voces, y ya lo saben varios más. ¡Se armó el despelote!

Este capítulo fue un festival de verdades destapadas, engaños que nadie vio venir (excepto Valentina, obvio) y cahuines descontrolados que nos dejaron pegados a la pantalla chica. De verdad que Reunión de Superados sabe cómo mantenernos al borde del sillón. ¿Alguien más cree que Pili necesita urgente un curso intensivo de cómo ser una tumba? Porque con ese nivel de boca suelta, nadie va a volver a confiarle ni la clave del WiFi. ¡Una que no aprende!